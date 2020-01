Tampona un'auto lungo il viale, giovane centauro finisce in ospedale

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio ad Ancona lungo il viale della Vittoria. Intorno alle 16 infatti e per cause ancora in fase di accertamento, un giovane centauro ha tamponato un'auto mentre era in sella alla sua moto. Il ragazzo, 19 anni, è stato sbalzato dal motociclo ed è rovinato pensantemente sull'asfalto.

Sul posto gli operatori del 118 con l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia municipale.