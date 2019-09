Il furgone sbanda e travolge un'auto, donna bloccata tra le lamiere

ANCONA - Il furgone sbanda, invade la corsia opposta e si schianta contra una Bmw X3 condotta da una giovane donna. Incidente stradale, intorno le 9 di questa mattina, a Largo Bovio nella curva che porta in via Vallemiano. Non sono ancora chiare le cause che dello schianto ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente del furgone sia stato tradito dal fondo scivoloso.

Sul posto l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo. La giovane automobilista infatti era rimasta incastrata tra le lamiere e non riusciva ad uscire autonomamente. Per lei comunque niente di grave ed è stata trasportata in ospedale con un codice verde. illeso invece il conducente del furgone. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento e ci sono stati alcuni disagi alla circolazione. Ora la situazione è tornata alla normalità.