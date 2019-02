Perde il controllo dell'auto, poi il frontale: tre gli automobilisti feriti

Incidente stradale questa mattina in via Macerata ad Ancona. Il conducente di una Polo Bianca ha perso il controllo del veicolo centrando in pieno una Lancia Y che proveniva nell'altro senso di marcia. Nell'impatto sono tre gli automobilisti rimasti feriti che sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportati in codice verde all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i Carabinieri ed i vigili del fuoco. Disagi alla viabilità.