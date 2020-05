Perde il controllo e si schianta contro due auto in sosta: paura per due ragazzi

ANCONA - Stava procedendo lungo piazzale Europa quando alla guida della sua Fiat Punto ha perso il controllo e si è schiantato contro due auto in sosta. Ad intervenire, intorno le 17,45 di oggi pomeriggio, sono stati gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Ad avere la peggio il conducente del mezzo, di 30 anni circa, ed una ragazza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale ma per fortuna non sono in pericolo di vita. La viabilità ha subito forti disagi per tutta la durata dell'intervento. Da chiarire le cause che hanno provocato lo schianto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.