Moto contro Vespa davanti il Lazzabaretto, 70enne portato in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 17, davanti la banchina Nazario Sauro poco distante dal Lazzabaretto di Ancona. Una moto di grossa cilindrata si è scontrata contro una Vespa px 200 condotta da un 70enne.

L'uomo avrebbe accusato un malore andando poi a sbattere con l'altro motociclo. Sul posto l'automedica del 118 e gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso e stabilizzato il conducente della Vespa e lo hanno trasportato in codice giallo avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Il 70enne non sembrerebbe in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia municipale.