Tamponamento choc, cabina del tir dilaniata: oltre un'ora per tirare fuori il camionista

Si tratta di un tamponamento tra 2 mezzi pesanti quello avvenuto poco dopo le 13 di oggi in autostrada, al chilometro 232, all’altezza del cavalcavia che collega il centro commerciale Cargopier alla strada Cameranense. Per motivi ancora in fase di accertamento, un camion che trasportava generi alimentari diretto a sud, si è schiantato contro un altro tir, che lo precedeva lungo la corsia. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte da Ancona, insieme ad un mezzo 4x4, l’autogrù e una seconda autobotte della squadra di Osimo. Ci hanno messo oltre un’ora per tirare fuori l’uomo, sulla mezza età, che conduceva il primo camion, incastrato tra le lamiere dilaniate dallo schianto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo sul posto erano arrivati gli operatori sanitari dell’eliambulanza che, dopo aver atterrato sui campi adiacenti l’asse stradale, hanno soccorso il ferito, per poi trasportarlo in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Nel frattempo A14 off limits tra i caselli di Ancona sud e Loreto, bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire la libera circolazione dei mezzi di soccorso. Sta bene l'altro camionista, tamponato dal primo.