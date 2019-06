Tragico schianto in A14, Tir travolge auto in sosta: un morto

ANCONA - Tragedia in A14. Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto attorno alle 13 di oggi (lunedì), lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Loreto, in direzione sud, al km 241+900.

Nell'incidente un automobilista ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, ma non sarebbero in pericolo: viaggiavano tutte nella stessa auto, ferma lungo la corsia d'emergenza a quanto pare per una gomma forata e travolta dall'arrivo di un Tir, il cui conducente è rimasto pressoché illeso.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Porto San Giorgio, oltre al personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Subito si sono formate code fino a due chilometri, ma i veicoli incidentati sono stati rimossi e ora il traffico è tornato scorrevole.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO