Incidente frontale poco prima di una curva, feriti due bambini: atterra l'eliambulanza

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, lungo via Vallone ad Offagna. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto che per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente all'altezza del civico 2. Ad avere la peggio due bambini che viaggiavano a bordo della Opel Astra. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti anche se le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Nell'auto anche la madre che invece è rimasta praticamente illesa come il conducente dell'altro veicolo, una Citroen C5.

In strada sono usciti anche alcuni residenti, non nuovi evidentemente ad episodi del genere: «E' presente un dosso artificiale che non è mai stato tolto - hanno commmentato infuriati - ed in questa zona le auto sono tante e corrono troppo». Intervenuta per tutti i rilievi del caso anche la Polizia stradale di Ancona.