Schianto nella zona industriale, due i veicoli coinvolti: tre persone in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Castelfidardo lungo la SS16 all'incrocio con la zona industriale di Numana. Per cause in fase di ricostruzione due vetture si sono scontrate, le tre persone che erano a bordo che sono rimaste ferite e sono state affidate al personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte e lo scenario dell’incidente. La strada, per la durata dell’intervento è rimasta aperta al traffico a senso unico alternato.