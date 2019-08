Incidente nella notte, auto prende fuoco dopo lo schianto con un camper

Incidente stradale intorno le 3 di questa notte lungo l'autostrada A14 direzione SUD tra le uscite di Marotta e Senigallia. Per cause in fase di ricostruzione un camper ed un'auto si sono scontrati, con quest'ultima che dopo lo scontro ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e prestato soccorso alla conducente dell’auto, successivamente medicata sul posto dal personale del 118. I quattro giovani a bordo del camper sono usciti illesi. Il traffico durante l’intervento è scorso regolarmente.