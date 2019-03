L'auto ha sbandato e poi è finita nella scarpata, così è morto Nicola

Prima avrebbe perso il controllo e poi, uscendo di strada, si è ribaltata per finire nella scarpata a margine della carreggiata. E’ quanto accaduto ieri sera in un incidente stradale lungo la strada delle Serre, che dalla frazione di Cantalupo scende verso l’ex statale 362 Jesi-Macerata, nei pressi di Ponte Musone. E’ morto così Nicola Paesani, 25enne della zona.

Erano le 21,15 circa quando a Volkswagen Golf del ragazzo, viaggiava verso Ponte Musone. Per motivi ancora tutti da accertare, l’auto ha iniziato a sbandare per poi ribaltarsi più volte, concludendo la sua corsa con un violento impatto contro un albero. I vigili del fuoco hanno soccorso il il 25enne, insieme al personale medico del 118, che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La via per circa tre ore è rimasta chiusa al traffico.

