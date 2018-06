Motociclista cade in superstrada, traffico bloccato per due ore

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 09:15 circa sulla SS76 nei pressi del Km 53 per un incidente stradale. Sul posto anche 118 e polizia stradale. Un uomo di 33 anni è rimasto coinvolto in una caduta in sella alla propria moto mentre percorreva la superstrada in direzione Ancona.

I pompieri hanno fatto assistenza al personale sanitario e messo in sicurezza la moto. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.