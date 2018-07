Schianto tra moto e scooter all'incrocio, due giovani in ospedale

Viaggiava con il suo scooter in via Damiano Chiesa, quando svoltando lungo Corso Amendola si è scontrato quasi frontalmente con una moto. L'incidente è avvenuto ieri sera (lunedì) poco prima di mezzanotte. A rimanere ferito lo scooterista, un 24enne anconetano ed un centauro di circa 20 anni che guidava la moto. Entrambi sono stati sbalzati dai loro mezzi e sono finiti a terra.

Sul posto intervenute le ambulanze di Croce Rossa e Croce Gialla, l'automedica del 118 ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ancona. Secondo i militari il motociclista avrebbe azzardato un sorpasso proprio in procinto dell'incrocio non riuscendo ad evitare l'impatto con lo scooterista che in quel momento stava svoltando. Quest'ultimo è stato portato dalla Croce Rossa di Ancona in ospedale in codice giallo e con diverse escoriazioni. Il motociclista invece è salito a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e sempre in codice giallo portato in ospedale. Le loro condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti.