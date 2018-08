Scontro fra moto in curva, 3 feriti in ospedale

Scontro frontale tra moto, ci sono 3 persone ferite in ospedale. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi quando due moto si sono scontrate frontalmente lungo la strada del Trave, che collega Varano alla strada Del Conero. E’ accaduto tutto intorno alle 18,30 quando, per motivi al vaglio dei vigili urbani, sono entrate in collisione due moto: da una parte un 25enne di Ancona diretto verso Portonovo, dall’altra una moto da cross co na bordo una coppia di mezza età. All’altezza di una curva cieca, poche centinaia di metri dopo l’imbocco della via da Varano, le due moto si sono schiantate frontalmente.

Il più grave l’uomo, trasportato in codice giallo all’ospedale dall’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Un’altra ambulanza della Gialla di Camerano è arrivata sul posto per la donna. Il giovane è invece stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Tutti al Pronto Soccorso ma per fortuna non in pericolo di vita.