Scontro fra una moto e un furgone da lavoro, 29enne gravissimo in ospedale

Scontro fra moto e un furgone ieri a Jesi e adesso il giovane motociclista è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 18, all’incrocio tra via Ancona e via Don Minzoni, proprio lì, dove si sono schiantati i due mezzi: un furgone da lavoro e una moto condotta da un 29enne di Monsano. Quest’ultimo, al momento, si trova ricoverato nella Clinica di Anestesia dell’ospedale regionale di Torrette. La prognosi è ancora riservata e, seppur le sue condizioni siano molto gravi, restano stabili.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza dal capoluogo, che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dorico. Sul posto anche la polizia locale di Jesi, i cui agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. L’ipotesi è che i mezzi, provenienti da 2 direzioni diverse, si siano toccati proprio sul punto in cui le due strade si incrociano.