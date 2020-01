Terribile frontale tra due auto, tragedia al tramonto: un morto e un ferito grave

Drammatico incidente questo pomeriggio sull'Arceviese, nel territorio di Serra de' Conti.

Una Bmw e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente e il bilancio è tragico: un uomo di 73 anni (A.P.) residente ad Ostra ha perso la vita, un altro di 52 anni di Serrà de' Conti è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Arcevia. Erano passate da poco le 17. Secondo una prima ricostruzione il pensionato 73enne avrebbe avuto un malore poco prima di scontrarsi con l'altro veicolo. Nulla ha potuto il conducente del Bwm che si è visto la Fiat Panda arrivare verso di lui ormai senza controllo.

Sul posto è intervenuto il 118, ma i soccorritori non hanno potuto salvare la vita a uno dei due automobilisti per le gravissime lesioni riportate. Il traffico sulla statale 360 Arceviese è stato bloccato nel tratto interessato dal terribile schianto avvenuto in curva.