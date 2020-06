Schianto in scooter, addio Mario: indagato per omicidio stradale l'automobilista

Stava tornando a casa in sella al suo scooter quando, all’improvviso, si è trovato di fronte a un’auto uscita da un passo carraio. Ha cominciato a frenare una trentina di metri prima, dopo aver superato un dosso, ma non ha potuto evitare l’urto fatale. Lo scooter, un Aprilia 200 cc, ha perso aderenza ed è planato via. Il conducente, invece, è stato proiettato contro la parte laterale della Citroen C4 Picasso. L’impatto, violentissimo, non gli ha dato scampo. I sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza e con i volontari dell’Avis di Montemarciano, hanno tentato di rianimarlo: tutto inutile, purtroppo.

Questa la ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale di Ancona che, sulla base dei rilievi effettuati dai colleghi di Senigallia, indagano sull'incidente mortale avvenuto ieri sera (domenica 14 giugno) al km 45+500 della Sp2, tra le frazioni senigalliesi di San Silvestro e Castellaro, a circa 300 metri dal ristorante Seta. E’ morto sul colpo per le gravissime ferite riportate al torace Mario Chiappetti, 53 anni non compiuti, originario di Bevedere Ostrense ma residente a Senigallia. Lascia due figli. Stava tornando nella sua abitazione sullo Stradone Misa, ieri sera attorno alle 19,30, quando si è schiantato contro il monovolume condotto da un 68enne di Montemarciano che stava uscendo da un passo privato, insieme a un amico, immettendosi sulla Sp2 per svoltare a sinistra in direzione mare: è illeso ed ora è indagato per omicidio stradale, sia pure senza aggravanti perché è risultato negativo all’alcoltest.