Sangue sulle strade, finisce contro un muretto: Patrick muore a soli 24 anni

L'auto che sbanda, poi il terribile schianto contro un muretto di una casa. E' morto così, in una gelida notte di febbraio, il 24enne Patrick Mencoboni. Il giovane si trovava in via Flaminia, a Cuccurano di Fano ed era in compagnia di un suo amico, seduto al momento dello schianto sul sedile passeggero.

Intorno alle 2 il dramma, improvviso, con Patrick che perde il controllo e si schianta contro il muretto di una casa. Per lui non c'è niente da fare e muore sul colpo. Il suo amico invece esce miracolosamente vivo dall'incidente e viene trasportato in buone condizioni di salute in ospedale. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Fano che ora dovrà chiarire le cause che hanno portato a questa immane tragedia.