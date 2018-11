Sbanda e finisce in una scarpata, morto un elettrauto: era papà di due bimbe

Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Non ce l'ha fatta Sergio Capretti, elettrauto di Offida, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un terribile incidente mentre si trovava a bordo del suo fuori strada. L'uomo era in compagnia di un'altra persona, quando improvvisamente ha sbandato ed è finito in una scarpata, a pochi passi dalla contrada San Lazzaro. La vittima lascia una moglie e due bambine piccole.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo e messo in sicurezza la zona. Gli operatori del 118 invece hanno trasportato il ferito all'ospedale Mazzoni, dove si trova in gravi condizioni.