Auto schiantata contro un muro alla rotatoria, uno dei coniugi è morto

E' morto l'uomo di 85 anni rimasto ferito questa mattina nell'incidente di Filottrano alla rotatoria, tra via dell'Industria e via Vittorio Veneto. Lui era seduto sul lato passeggero della Fiat Panda condotta dalla moglie di 82 anni, che invece resta in gravissime condizioni. Il quadro clinico del marito, già molto precario, è peggiorato nel corso della mattinata. Poi è arrivata la tragica notizia della sua morte.

LA DINAMICA - L'auto va dritta alla rotatoria e si schianta contro un muro