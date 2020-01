Andava al circolo dagli amici, un furgone l'ha travolto: Gianni è morto così

Si chiamava Gianni Volterra e aveva 80 anni il pedone travolto dalle ruote di un furgone in piazzale della Libertà, poco dopo la rotatoria all’esterno della galleria del Risorgimento. E’ morto sul colpo: i soccorritori del 118, intervenuti con l’automedica e la Croce Rossa, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A contemplare da distante il corpo straziato del pensionato, coperto da un telo, i tre figli, disperati, e il nipote, sotto lo sguardo di decine di automobilisti e pedoni che si sono trovati di fronte a quella macabra scena.

Il signor Volterra era appena uscito dalla sua abitazione di via Bocconi. Stava raggiungendo gli amici al circolo di via Persiani, dove era abituato a trascorrere qualche ora il pomeriggio. Era diretto alla fermata dell’autobus, ma non ci è mai arrivato. E’ morto durante il tragitto, travolto dal furgone guidato da un 65enne e intestato ad una tappezzeria nautica di Porto San Giorgio. La polizia locale ha ascoltato il conducente, sottoposto a tutti gli esami alcolemici e tossicologici, e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Per ora, ci sono solo ipotesi.

L’anziano potrebbe essere stato investito mentre attraversava la strada in un punto in cui non vi sono strisce pedonali, ma sembra strano anche perché era molto prudente, conosceva quella strada trafficatissima e poi non ci sono segni di ammaccature nella parte anteriore del furgone. Per questo si pensa che l’ottantenne sia caduto dal marciapiede, forse dopo essere inciampato o per un malore, e di conseguenza sia piombato in strada per essere poi schiacciato dalle ruote del furgone, il cui conducente non è riuscito a frenare in tempo. Di grande aiuto saranno le telecamere di videosorveglianza della zona che dovrebbero aver ripreso in diretta l’investimento, anche perché al momento non ci sono testimoni.

