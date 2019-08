La sua moto travolta in autostrada, centauro morto dopo lo schianto

E' stato travolto da una Hyundai i10 condotta da una 28enne di Osimo mentre si trovava in sella alla sua moto lungo l'A1 Milano-Napoli, nel tratto tra il bivio con l'A22 e Reggio Emilia. A perdere la vita è il 58enne Marco Nunziatini, morto questa mattina a seguito di un drammatico incidente stradale.

Come scritto da RavennaToday la giovane alla guida lo ha travolto mentre l'uomo si stava immettendo sulla careggiata da una piazzola di sosta. La giovane è stata portata all'ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il motociclista residente a Cervia, invece, non ce l'ha fatta. L'uomo avrebbe compiuto 59 anni a novembre.

