Schianto contro un grosso albero sulla Provinciale, muore il conducente

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un grosso albero. Uno schianto violentissimo, fatale per il conducente dell’auto. E’ morto così un 37enne di Monsano. C’era lui al volante della Fiat Seicento color bordeaux che ieri sera, intorno alle 21, stava percorrendo via Ancona, la strada che dopo la Provinciale della Val D’Esino, collega Chiaravalle a Jesi. L’auto stava percorrendo la carreggiata in direzione Jesi quando, poco dopo l’azienda siderurgica Quadri Umberto, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un grosso albero. Un impatto tale da dilaniare tutta la parte anteriore dell’automobile.

Allertata dai passanti, la centrale operativa del 118 ha inviato d’urgenza i mezzi di soccorso: l’automedica e gli operatori della Croce Verde di Jesi, che non hanno potuto fare nulla. Per il 37enne, morto sul colpo, non c’era più niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco per aprire le lamiere e i carabinieri. I militari sono stati impegnati non solo nel ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, ma anche nella gestione del traffico. Provinciale infatti off limits fino alle 22,30 circa, quando i carabinieri hanno riaperto la strada, coordinando la viabilità con un senso unico alternato.