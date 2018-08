Schianto tremendo con un tir: morta un'anconetana

MOGLIANO VENETO - Un grave incidente, con esito purtroppo mortale, ha coinvolto poco prima delle 12.45 di ieri mattina un mezzo pesante e una vettura sul Passante di Mestre, al chilometro 401 in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo per la A27. Il sinistro è avvenuto in territorio di Mogliano Veneto, poco dopo il casello di Preganziol: secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante avrebbe tamponato il veicolo, una Mercedes che era ferma sulle strisce zebrate dello svincolo. A perdere la vita una donna 72enne di Ancona, Lidia Righi, seduta sul sedile posteriore, e due sono stati i feriti: il cognato della vittima, 77enne e la sorella 70enne. Illeso il conducente del mezzo pesante, che nell'urto ha perso una ruota anteriore.

La dinamica e le cause sono al vaglio della Polstrada, che sta operando sul posto insieme al Suem-118, i Vigili del Fuoco e 5 mezzi ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale, in servizio di assistenza dei soccorsi e presegnalazione. Almeno fino alle 16, a causa dei mezzi incidentati e dei detriti che occupano parte della carreggiata, si viaggia solo in corsia di sorpasso e si sono formati 2 chilometri di coda.

L'ARTICOLO DI TREVISOTODAY