Cristina morta al volante, si indaga sulle cause: migliorano gli altri feriti

Il fascicolo è aperto in Procura ma ancora non ci sono nomi di indagati. Spetta ai carabinieri della Compagnia di Fabriano ricostruire la dinamica dello schianto avvenuto ieri pomeriggio a Sassoferrato, lungo la strada provinciale 16, nel quale ha perso la vita Cristina Rossi, operaia di 53 anni residente a Fossato di Vico. La donna, dipendente della Faber, aveva appena finito il turno e stava tornando a casa quando la corsia sulla quale viaggiava è stata invasa da un tir.

Nello schianto, fatale per la donna, sono state coinvolte altre tre vetture. In ospedale sono finiti in tre: un 38enne di Sassoferrato, un 25enne di Matelica e un 41enne di Cantiano. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Stando a una primissima ricostruzione l'autista del camion ha perso il controllo del mezzo per lo scoppio di un pneumatico. I carabinieri stanno comunque cercando conferme attraverso l'ascolto dei coinvolti e cercando eventuali altri testimoni.