L'auto si ribalta su un fianco dopo l'incidente, paura per due automobilisti

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio alle ore 18:15 circa a Morro D'Alba per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto una delle quali si è parzialmente ribaltata. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale sanitario per aiutare le due persone a bordo dell'auto su un fianco ad uscire dalla vettura. Le loro condizioni non sono preoccupanti.