Scontro tra tre auto, ci sono 4 feriti: arriva l'eliambulanza

Una carambola con tre auto coinvolte. E' questo quanto successo oggi pomeriggio, intorno le 17.30, a Montemarciano in via Flaminia, poche centinaia di metri prima della raffineria Api. Per cause ancora in fase di accertamento tre veicoli si sono scontrati tra di loro. Quattro le persone che erano a bordo dei mezzi che sono state soccorse dal personale del 118. Uno di loro, il più grave ma non in pericolo di vita, è stato invece caricato in eliambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Coinvolta una Fiat Punto, una Ford C Max, finita nel fosso, ed una Fiat Panda, che dopo lo schianto si è ribaltata. Caos viabilità con gli automobilisti che sono rimasti bloccati per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO