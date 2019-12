Perde il controllo dell'auto, poi si ribalta su un fianco: paura per un automobilista

Incidente questa mattina, poco dopo le 9, a Montecarotto. Per cause ancora in fase di accertamento una Volkswagen condotta da un 80enne ha sbandato e si è ribaltata su un fianco. Illeso per fortuna l'anziano automobilista che è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco ed un mezzo della Croce Verde di Jesi. Strada bloccata per tutta la durata dell'intervento.