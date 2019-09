Esce di strada con il rimorchio e rischia di ribaltarsi, paura per un camionista

Incidente stradale ieri pomeriggio a Montecarotto in Contrada San Nicola dove un autotreno è finito fuori strada. Il camion che trasportava cereali è scivolato con il rimorchio a lato strada rischiando di ribaltarsi. I vigili del fuoco hanno assicurato il rimorchio, svuotato parte del carico in un'altro camion e trainato il mezzo sulla careggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.