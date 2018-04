Incidente, scontro frontale tra auto: feriti incastrati tra le lamiere

Stavano viaggiando lungo la bretella che collega Monte San Vito con Borghetto quando per cause ancora da chiarire si sono scontrati frontalmente. Incidente stradale intorno all'ora di pranzo in via dei Legni Rossi. Coinvolti tre automobilisti di cui uno è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo dall'abitacolo. Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale codici di media gravità. Sul posto anche l'automedica del 118 e l'ambulanza.