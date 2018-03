Incidente, sbanda e finisce in un torrente: soccorso un automobilista

I vigili del fuoco di Falconara con il supporto dell'autogru di Ancona sono intervenuti questa notte, poco dopo le 23.30, a Monte San Vito dove un automobilista era finito in un torrente. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe sbandato per evitare il muro del ponte.

L'auto a quel punto è finita in un torrente ribaltandosi su un lato. Sul posto i pompieri sono riusciti a recuperare il veicolo e mettere in salvo il conducente che per fortuna non è rimasto ferito. La zona è stata poi messa in sicurezza.