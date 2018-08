Sbanda, perde il controllo e si ribalta diverse volte: grave un giovane automobilista

Pauroso incidente stradale questa mattina lungo la Superstrada 76 in direzione Ancona, nei pressi dell'uscita per Monteroberto-Cupramontana. Per cause ancora da chiarire un 21nne residente proprio a Cupramontana ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si è ribaltato più volte, fino a fermarsi poco distante dal guardrail. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che lo hanno soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso.