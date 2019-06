Il furgone finisce fuori strada, paura per il conducente: traffico bloccato

I vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti a Montacuto per un furgone finito fuoristrada. I pompieri, utilizzando l’autogrù e una serie di attrezzature speciali, hanno recuperato e rimesso in carreggiata l’automezzo. La strada per circa 30 minuti è rimasta chiusa al traffico, creando disagi alla viabilità. Per fortuna l’autista del furgone è uscito illeso dal suo veicolo.