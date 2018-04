Incidente, frontale tra auto: feriti trasportati in ospedale

Alle 21,30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona lungo la strada che va da Montacuto a Varano. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente, con i pompieri che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentali e prestato assistenza durante la rimozione. Gli occupanti delle vetture, nel frattempo, erano già stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sembrano preoccupanti.