Frontale a tutta velocità contro la tubazione dell'acqua, paura per il conducente

Incidente nella notte tra venerdì e sabato a Monsano, in via S. Ubaldo. Un ragazzo alla guida di una Alfa Romeo bianca ha perso il controllo abbattendo una trentina di metri di recinzione e scardinando la tubazione dell’acqua. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente ed hanno collaborato con i tecnici dell’azienda dell’acqua per intercettare la grossa perdita, un getto alto circa quattro metri. Nell’incidente il conducente della vettura è rimasto per fortuna illeso.