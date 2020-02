Schianto in superstrada, coinvolti due camion ed un'auto: strada chiusa

JESI - Sulla superstrada 76 ‘della Val d’Esino’ in corrispondenza del km 64,000 è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Chiaravalle per un incidente tra due mezzi pesanti e un veicolo. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Secondo una prima ricostruzione un'auto avrebbe superato due tir per poi tentare di rientrare per uscire a Monsano. Durante la manovra ci sarebbe stato lo scontro con i due mezzi pesanti.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto anche il 118.