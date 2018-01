Incidente, schianto tra due auto ed una moto: poi il volo nel fosso

Incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 16, lungo via Pieralisi a Monsano. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate con una moto. Dopo l'urto, molto violento, una delle vetture è finita in un fosso, fermando la sua corsa in un campo adiacente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e prestato soccorso alle persone coinvolte nell'incidente. Poi il personale del 118 ha trasportato i feriti al pronto soccorso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.