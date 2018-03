Incidente all'incrocio, giovane motociclista travolto da un'auto: è grave

Grave incidente ieri pomeriggio lungo via Marche, all'altezza del negozio Toys di Monsano. Una Volkswagen Tiguan ha travolto un 15enne che si trovava in sella ad una motocross 50cc. Il giovane viaggiava in direzione Jesi quando è stato centrato in pieno dal veicolo, che stava marciando in senso opposto. Uno schianto violentisismo con il motociclista che è stato sbalzato per alcuni metri perdendo subito i sensi.

Sul posto la Croce Verde di Jesi e l'automedica del 118 che hanno soccorso il giovane e lo hanno portato al pronto soccorso di Torrette, dove si trova in condizioni critiche. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i Carabinieri.