Incidente stradale, si schianta con le auto in sosta e si ribalta: grave una donna

Incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 18, in via del Risorgimento a Moie, all'altezza del bar "Il Quadrifoglio". Per cause ancora in fase di accertamento una donna ha perso il controllo del suo veicolo, urtando due auto in sosta per poi ribaltarsi rimanendo cappottata lungo la carreggiata. Alla guida una 67enne che è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Verde di Jesi che hanno soccorso l'automobilista estraendola dal veicolo. Poi vicino al luogo dello schianto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di Torrette.

Il traffico ha subito forti disagi con la strada che è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento. La viabilità è tornata normale dopo circa una mezz'ora.