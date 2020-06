Frontale tra auto e moto, centauro sbalzato sull'asfalto: atterra l'eliambulanza

MOIE - Terribile incidente quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Moie in via Risorgimento. Lo scontro frontale ha visto protagonisti una moto ed un'auto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato per metri ed ha riportato varie fratture. Sul posto è atterrata Icaro che, con l'ausilio degli operatori della Croce Verde di Jesi, ha trasportato il 38enne all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

