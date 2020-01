Con il furgone invade l'altra corsia e distrugge un'auto, caccia al pirata della strada

MOIE - E' tuttora in corso la caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio (giovedì) ha provocato un incidente ed è fuggito senza prestare soccorso. Lo schianto è avvenuto intorno le 15:30 nella strada che dal centro città porta allo svincolo per la SS76. Il furgone stava procedendo in direzione Moie quando ha invaso la corsia e si è schiantato contro una Peugeot condotta da una ragazza.

Come testimoniano le immagini il veicolo è andato parzialmente distrutto e solo per miracolo la giovane automobilista non ha riportato gravi conseguenze. A soccorrerla è stata un passante che si è fermato e l'ha aiutata a scendere. L'autista del furgone è invece fuggito a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. Sul posto intervenuti i carabinieri che stanno setacciando il territorio per risalire all'identità del pirata della strada.