Mille Miglia amara per due automobilisti, incidente e Ferrari distrutte

Scontro tra due Ferrari questa mattina lungo la Strada Provinciale 14, nel tratto tra Corinaldo e Castelleone di Suasa. I due mezzi facevano parte della manifestazione automobilistica Mille Miglia e per cause ancora da chiarire si sono scontrate tra di loro, con quella davanti che è poi finita contro un albero.

Entrambi i bolidi sono poi finiti in un campo e sono andate praticamente distrutte. Una donna, che faceva parte dell'equipaggio, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Senigallia. Le sue condizioni non preoccupano. Sul posto gli operatori della Croce Rossa e lo staff della Mille Miglia.