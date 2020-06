Militare anconetano si ferma per aiutare moto in panne, si schiantano contro la sua auto

Tremendo incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale16, che ha visto l'Adriatica chiusa in entrambi i sensi per permettere i soccorsi dei feriti. Come riportato da RiminiToday, da una prima ricostruzione, erano circa le 13,20 quando un motociclista ha avuto problemi meccanici al suo mezzo all'altezza del confine tra Cattolica e San Giovanni in Marignano in direzione di Rimini. In suo soccorso, si è fermata una Alfa Romeo Mito, condotta da un militare della Marina di Ancona. Il guidatore ha accostato sulla destra ed è sceso per aiutarlo ma, all'improvviso, alle sue spalle è arrivato a forte velocità una Yamaha T-Max con a bordo una coppia. Gli scooterisiti, un uomo 69enne e una donna 68enne, che con tutta probabilità non si sono accorti dell'ostacolo, sono andati a schiantarsi contro l'utilitaria. Entrambi sono stati sbalzati dalla due ruote rovinando sull'asfalto dove sono rimasti in stato di semi-incoscienza. E' scattato l'allarme e, sul posto sono accorsi i mezzi del 118 con ambulanza e automedicalizzata. Ai primi soccorritori la situazione è apparsa subito estremamente grave tanto da allertare l'eliambulanza da Ravenna.

La più seria è risultata essere la donna che, stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza con l'elicottero al "Bufalini" di Cesena mentre l'uomo, anche lui col codice di massima gravità, è stato portato al pronto soccorso in ambulanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale, che ha provveduto a chiudere la Ss16 in entrambi i sensi, mentre la polizia Stradale ha proceduto coi rilievi di rito per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente.