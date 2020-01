Il mezzo dei rifiuti si sfrena, sfondata la recinzione di un appartamento

Un mezzo dei rifiuti della ditta Astea si è improvvisamente sfrenato ed ha sfondato la recinzione di un appartamento. E' questo quanto successo sabato mattina, poco dopo le 11.30, in via San Biagio ad Osimo. Per fortuna nessun condomino si trovava nella zona ed il mezzo non ha provocato feriti. Sul posto la polizia locale ed i vigili del fuoco che dopo un paio d'ore sono riusciti a recuperare il veicolo e riportarlo in strada. Disagi anche per gli automobilisti per tutta la durata dell'intervento.