Scontro a tre sulla Statale, due feriti gravi: uno era imprigionato tra le lamiere

Pauroso incidente questa mattina attorno alle 7 a Marzocca, sotto la pioggia battente. Tre veicoli si sono scontrati lungo la Statale 16, all’incrocio con via Marzocchetta. Nello schianto sono rimasti gravemente feriti due uomini, tra cui il conducente di un furgoncino rimasto incastrato tra le lamiere.

Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che poi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, una Volkswagen Golf e un’Alfa Romeo. Sul posto anche i mezzi del 118 e i carabinieri che sono impegnati nella ricostruzione della dinamica. Tre i feriti trasportati al pronto soccorso di Torrette: i più gravi sono un 63enne e un 50enne. Pesanti i disagi per la circolazione.