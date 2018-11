Mancata precedenza sulla Flaminia, traffico in affanno deviato nel distributore

Una mancata precedenza, con ogni probabilità, all'origine dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina in via Flaminia, in zona Palombina Vecchia. Attorno alle 10.15 una Volkswagen Polo che stava uscendo dal distributore di benzina Ip, nell'immettersi e dirigersi in direzione nord, è stata colpita da una Ford Focus che viaggiava verso Ancona.

A bordo dei mezzi c'erano tre persone (due donne sulla Focus e un uomo sulla Polo) che non sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Falconara. Il traffico ha subito lievi rallentamenti ma non è rimasto bloccato. Grazie alla sua vicinanza è stato possibile deviare il flusso verso Ancona all'interno dell'area di servizio.