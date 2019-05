Maltempo, dopo la grandinata l'auto sbanda sulla pozzanghera: 2 feriti

Dopo la grandinata di oggi incidente stradale sull’asse Nord-sud dove una Alfa 156, diretta verso sud, all’altezza dello svincolo per Tavernelle, ha perso il controllo a causa di una estesa pozzanghera d’acqua causata dal maltempo. L’auto ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti 118 e Croce Gialla di Ancona per trasportare in ospedale una coppia di 50enne anconetani. Non sono in pericolo di vita. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia per regolare il traffico.

Gallery