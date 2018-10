Maltempo, cade un albero sulla strada e travolge un motociclista

Le forti raffiche di vento alla base dell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio in via Barcaglione. Attorno alle 14 un motociclista falconarese di 42 anni è stato centrato da un albero abbattuto dal vento che è finito in strada. L'uomo, che si stava recando al lavoro, è stato travolto ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale. Per fortuna il 42enne ha riportato lievi ferite ma la moto è andata distrutta. Il traffico è stato interrotto per una mezz'ora per consentire di liberare la strada.