Scontro a catena in A14, ci sono diversi feriti: anche una bambina

Incidente stradale in autostrada ieri sera poco prima della mezzanotte quando, per motivi ancora in fase di accertamento, 4 auto si sono scontrate tra di loro in uno schianto a catena, forse anche per causa della grandinata e del maltempo che domenica ha flagellato la provincia dorica. Quel che è certo che ieri sera, lungo la A14 subito dopo il casello Loreto - Porto Recanati direzione nord (Km 245) 4 auto sono entrate in collisione tra di loro (GUARDA VIDEO).

Diversi feriti, per fortuna parrebbe tutti lievi, anche se c’è stata molta apprensione per una bambina, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, la polizia e il soccorso stradale che ha dovuto caricare 2 vetture.

Gallery