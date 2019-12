Malore alla guida in A14, poi l'incidente: 48enne ricoverato in gravi condizioni

E’ stato colto da un malore mentre andava al lavoro, ha fatto in tempo ad accostare mentre viaggiava in A14 e un’auto, per schivarlo, è finita contro un’altra. Non ci sono stati feriti nell’incidente, ma ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pesaro il 48enne anconetano che si è sentito male alla guida.

L’emergenza è scattata questa mattina, attorno alle 7,30, nel tratto autostradale tra Fano e Pesaro, in carreggiata nord. L’uomo, quando ha accusato il malore, ha rallentato e sterzato verso la corsia d’emergenza, nel tentativo di fermarsi e non creare una situazione di pericolo. Lui non è stato urtato, ma due auto sono venute a contatto, per fortuna senza feriti. Sul posto è intervenuto il 118 che ha caricato in ambulanza il 48enne, in un primo momento non cosciente, e l’ha portato al pronto soccorso di Fano. Da qui è stato trasferito all’ospedale di Pesaro, dove ora è ricoverato in rianimazione.